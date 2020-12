Lutto nel calcio: Mohamed Abarhoun morto di cancro

Nuovo lutto nel calcio: il difensore della nazionale del Marocco, Mohamed Abarhoun morto di cancro a soli 31 anni.

Ancora un tremendo lutto nel calcio africano dopo la morte di Papa Bouba Diop, ex calciatore del Senegal e tra i protagonisti indiscussi della fantastica cavalcata della sua nazionale quasi 20 anni fa in Coppa del Mondo. L’ex difensore del Rizespor e del Marocco Mohamed Abarhoun è morto all’età di 31 anni a causa di un cancro allo stomaco.

Abarhoun ha giocato per il Rizespor nella Super Lig turca fino a febbraio 2020 quando gli è stato diagnosticato il gravissimo male che ha improvvisamente posto fine alla sua carriera calcistica e che nelle scorse ore lo ha strappato ai suoi affetti più cari. È morto in un ospedale di Istanbul oggi dopo una battaglia di nove mesi con la malattia.

Cordoglio per la morte di Mohamed Abarhoun

“Auguriamo la misericordia di Allah a Mohamed Abarhoun, scomparso oggi, e le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai parenti e alla comunità di tifosi”, ha annunciato Rizespor sul loro sito web. Abarhoun si è trasferito in Turchia dopo un breve periodo in Portogallo e ha giocato 36 partite per il Rizespor con tre gol in Super Lig che portano la sua firma. Sulla scena internazionale, il difensore nato a Tetouan ha giocato per la squadra U23 del Marocco alle Olimpiadi del 2012 a Londra.

Quindi nel 2014 ha giocato la Coppa d’Africa disputatasi in quell’anno in Sudafrica. Sicuramente è stato uno dei più talentuosi difensori del suo Paese negli ultimi anni, ma solo la scorsa stagione era riuscito a giocare un campionato di livello, dopo appunto diversa trafila nel campionato marocchino e due stagioni al Moreirense. A lui sono arrivati i messaggi di cordoglio di Aminu Umar della Nigeria, Medhi Benatia ex Juventus e Amine Harit dello Schalke 04.