Matrimonio a prima vista, i post di Nicole Soria infiammano i fan

La protagonista di Matrimonio a prima vista, Nicole Soria, si prende l’acclamazione del web per alcuni scatti sexy su Instagram.

Il percorso di Nicole Soria nell’edizione 2020 di Matrimonio a prima vista non è stato dei più entusiasmanti. Entrata a far parte del docu-reality alla ricerca di un compagno e dell’amore della sua vita, Nicole ha da subito riscontrato delle criticità nel rapporto con Andrea Ghiselli. Tra i due non è mai scattata la sintonia, nonostante a primo impatto entrambi erano decisamente ben impressionati l’uno dall’altra.

La convivenza, però, ha fatto emergere due caratteri divergenti, intransigenti e propensi alla critica nei confronti del compagno. Con un mix di tal fatta era quasi scontato che tra i due nascessero delle liti anche per le minuzie ed infatti così è stato. Non passava giorno senza che tra i due ci fosse un battibecco e prima della scelta finale ci sono state occasioni in cui i due hanno dormito in case separate per poi provare a chiarirsi il giorno successivo.

Nicole Soria, la rivincita su Instagram è sexy

Quando è giunto il momento di scegliere se continuare la relazione, sia il pubblico che gli esaminatori erano consapevoli che Nicole e Andrea avrebbero deciso di lasciarsi. Così è stato e per Nicole il percorso nel programma si è rivelato un fallimento. A partire da oggi, il giorno dopo la fine della trasmissione delle puntate di Matrimonio a prima vista, la ragazza ha potuto fare il suo ritorno sui social. Lo ha fatto con un post in cui spiega le sue scelte ed il suo modo di comportarsi all’interno del programma e della relazione con Andrea.

Ovviamente sono emersi anche i post precedenti al programma ed i fan della giovane hanno immediatamente notato come la sua pagina sia piena di scatti sexy, sia in camera da letto che in riva al mare. Per queste foto Nicole ha ricevuto tanti complimenti e anche proposte di matrimonio da qualcuno che le promette di accettarla così com’è.