Matrimonio a prima vista, confessioni intimissime di Nicole e Giorgia

Nicole e Giorgia di Matrimonio a prima vista svelano in diretta su Youtube retroscena e indiscrezioni sulla loro vita privata.

Due grandi protagoniste di Matrimonio a prima vista edizione 2020, Nicole Soria e Giorgia Pantini, hanno deciso di raccontare in diretta su Youtube tutta la (loro) verità, ospiti nel canale di Marco Rompietti, ternano di 33 anni, sposo divorziato dell’edizione 2019 del programma. Le ex spose di Andrea Ghiselli e Luca Cantiano si confessano rivelando dettagli anche molto intimi.

Il retroscena delle due ex mogli di Matrimonio a prima vista

Giorgia e Nicole in sembrano in splendida forma. “Abbiamo riattivato i social – esordisce Giorgia – e parlo di me e della mia esperienza, non voglio che si parli di altri con violenza verbale”. Nicole si dice d’accordo: “Guai all’insulto, ho visto delle bruttissime cose che mi hanno riguardato da vicino”. Poi Giorgia chiarisce un aspetto importante: “Dopo Luca non mi sono fidanzata con nessuno. Stavo a Velletri per riprendermi le cose e quindi non è vero. Cercavo solo una soluzione per tornare con Luca”.

Quindi interviene Fabrizio Quattrini, tirato in ballo da Giorgia che dopo la rottura ha detto di averlo interpellato come esperto psicoterapeuta di coppia. La stessa Giorgia risponde a una domanda su ciò che potrebbe accadere tra lei a Luca in futuro. “Sono legata a Luca, ma il sentimento non c’è più. Ad oggi non penso ci sia possibilità in futuro”. Quanto ai prossimi progetti televisivi, Giorgia e Nicole rispondono all’unisono: “Pechino Express”.

