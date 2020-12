Maradona derubato poco dopo l’ultimo respiro: era ancora nel suo letto

Diego Maradona potrebbe essere stato derubato poco dopo aver esalato il suo ultimo respiro. Ecco cosa raccontano i media argentini.

Diego Maradona potrebbe essere stato derubato pochi minuti dopo la morte. I media argentini raccontando dettagli inquietanti sulle ultime ore di vita del calciatore. Durante il programma televisivo argentino “Los Angeles de la Mañana“, secondo quanto riportato dal giornale Eltrece, alcuni ospiti alla trasmissione hanno raccontato di un presunto furto nella casa di Diego a Nordelta. I ladri sarebbero entrati nella villa e avrebbero scassinato la cassaforte quando l’ex calciatore del Napoli era appena morto, e si trovava ancora nel suo letto.

Diego Maradona derubato durante tutta la convalescenza

Sempre secondo la stampa locale, un precedente furto sarebbe stato messo in atto in casa del calciatore tempo prima, quando Maradona era ricoverato per l’operazione al cervello. Durante la trasmissione sopra citata, il giornalista Angel De Brito ha detto: “Dicono che gli hanno svuotato la cassaforte”; lo hanno confermato anche Andrea Taboada e Mariana Brey, che ha aggiunto: “Non dirò chi, questo è successo prima, però una buona fonte mi ha raccontato che il giorno in cui Maradona è morto in questa casa, con il corpo ancora lì, hanno aperto la cassaforte e si sono presi tutto. Maradona stava ancora lì, nel letto”.

Non si sarebbe trattato di un grande e unico furto, ma di più furti sparsi durante i giorni di convalescenza. La faccenda non è ancora stata confermata, anche perché non è chiaro quali fossero le condizioni della stanza in cui Diego ha esalato l’ultimo respiro. I media parlano di una grande sala giochi adibita a camera da letto, con un bagno chimico vicino al letto dal momento che il calciatore non era in grado di muoversi autonomamente. Possibile che ci fosse una cassaforte piena di cose importanti, nella stessa stanza?