Juventus Dinamo Kiev Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Juventus e Dinamo Kiev è valido per la quinta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non brillantissima in campionato, ma già qualificata agli ottavi di finale in Champions League, stasera la Juventus campione d’Italia affronta nella quinta giornata della coppa dalle grandi orecchie gli ucraini della Dinamo Kiev, contro cui ha già vinto in trasferta nella prima giornata.

Leggi anche -> Coronavirus: ricoverato il portiere Berisha, ex Lazio e Atalanta

Gli uomini di Pirlo finora hanno avuto sicuramente un andamento altalenante nel campionato, ma trascinati soprattutto dalle reti di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata, tornato in bianconero in estate, sono tuttora insieme al Milan l’unica squadra a non aver perso. L’unica sconfitta nell’impegno più difficile, in Champions League contro il Barcellona.

Leggi anche -> Maradona, Diego Junior: “Un dolore immenso dirsi addio così”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Juventus – Dinamo Kiev e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa bianconeri e gli ospiti della Dinamo Kiev sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky sui canali della piattaforma satellitare Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Cinque sono i precedenti tra queste due squadre e la Juventus è in nettissimo vantaggio, con quattro vittorie e un solo pareggio. La Dinamo Kiev non è riuscita a vincere una sola volta in così tante partite – oltre che con i bianconeri – contro PSG, Manchester United e Inter. Le due squadre si affrontano per la seconda volta nella fase a gironi, dopo il primo doppio scontro della stagione 2002-2003.

Juventus e Dinamo Kiev, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Lucescu stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

JUVE (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo.

DiNAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabamyi, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk; Tsygankov, Shaparenko, De Pena; Verbic.