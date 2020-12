Influencer morta, trovata senza vestiti in strada dopo un litigio – FOTO

Lei era una nota stella di Instagram con migliaia di followers. Purtroppo hanno trovato questa influencer morta in circostanze controverse.

Si indaga sulla influencer morta e ritrovata cadavere, senza alcun vestito addosso, dopo essere sparita di casa a seguito di un litigio con il marito. La giovane Alexis Leigh Sharkey, 26enne statunitense molto nota sui social network ed in particolare su Instagram, si era allontanata dalla sua abitazione volontariamente venerdì 27 novembre 2020.

Aveva avuto un alterco con il marito Tom, con il quale c’era una notevole differenza di età. L’uomo infatti è un 49enne e facoltoso imprenditore, che ha svelato il dettaglio in merito al loro diverbio una volta sottoposto ad interrogatorio dalla polizia. Per quanto riguarda Alexis, la ragazza aveva anche spento il telefono cellulare, rendendosi irrintracciabile. Anche se le circostanze del ritrovamento del suo corpo potrebbero fare pensare anche ad altro. E cioè che la giovane possa avere subito una aggressione e che chi le ha fatto del male abbia pensato bene di disattivare il cellulare. Il rinvenimento del corpo della sfortunata influencer morta ha avuto luogo a Houston, in Texas, sui bordi di una strada. Gli inquirenti non hanno notato alcun segno di violenza all’apparenza.

Influencer morta, l’amica: “Insolito per lei spegnere il telefonino”

Un esame autoptico disposto dalla magistratura locale avrà lo scopo di fornire delle risposte certe sulle cause del decesso di Alexis. La sua ultimissima attività social risale allo scorso 22 novembre. In tale circostanza la donna aveva pubblicato uno scatto da Tulum, in Messico, da dove poi è rientrata a casa in Texas. L’ultima persona a sentirla ancora in vita, ad eccezione del marito, è una amica. Quest’ultima ha riferito che all’indomani del giorno in cui l’influencer morta è scomparsa nel nulla avrebbe dovuto prendere parte ad un incontro tra amici. Ma non si è presentata, e con tutta probabilità era già morta.

Si indaga soprattutto sul marito di Alexis

Sempre l’amica ha affermato che sarebbe stato insolito per Alexis spegnere il telefono, visto che rappresentava il suo principale strumento di lavoro. “Non ne faceva mai a meno”, ha affermato la donna agli investigatori. Per quanto riguarda il marito, il matrimonio con quest’ultimo, celebrato ad inizio 2020, era già in crisi e stava per culminare in un repentino divorzio. Resta da valutare la posizione proprio del coniuge della 26enne trovata priva di vita. L’uomo ha rilasciato un messaggio struggente sui social ma gli investigatori hanno intenzione di approfondire la posizione di quest’ultimo.

