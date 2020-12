Rivelazioni importanti da parte dell’influencer italo-persiana, Giulia Salemi, che si è confidata all’interno della casa del Grande Fratello

Ancora rivelazioni importanti nella casa del Grande Fratello. L’influencer italo-persiana, Giulia Salemi, si è confidata con la sua coinquilina Maria Teresa Ruta dicendo che non hai mai provato piacere con un uomo: “Devo annunciarti una cosa imbarazzante che mi è accaduta visto che ho un blocco verso il mio corpo. Ho alquanto difficoltà a relazionarmi fisico a fisico: al momento posso dire che io non abbia mai provato tanto piacere reale con un uomo. Finora ne ho parlato soltanto con qualche amica o amico e mi hanno sempre guardato in maniera scioccata dicendomi: ma in che senso?'”. Poi Giulia ha aggiunto: “Ho sempre fatto finta emulando così un qualcosa di non vero con i miei ex. Le mie amiche mi dicono sempre di aver avuto sensazioni forti, io no”.

Giulia Salemi, le sue confessioni nel GfVip

Successivamente la stessa influencer, direttamente dalla casa più spiata, ha svelato: “Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero”. Infine, la Salemi ha messo in luce le sue esperienze che ha avuto: “Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto”.