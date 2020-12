Una bomba sul GF Vip, nuovo ingresso: arriva Elenoire Ferruzzi, uno dei trans più noti d’Italia, che ruolo avrà.

Potrebbe esserci un altro ingresso a sorpresa nella Casa del Grande Fratello VIP: si tratta del trans Elenoire Ferruzzi, popolarissimo personaggio della movida meneghina e simbolo del mondo lgbt nel nostro Paese. Seguitissimo sul suo profilo Instagram, si definisce “public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay”.

Cantante e autore di sketch, altamente irriverente, in uno dei suoi video che hanno avuto maggior successo, urlava per le strade di Milano che “Carpisa è il Male”. Non sappiamo molto del suo passato, se non che ha una laurea in lettere e che ha per un periodo insegnato in una scuola serale.

Cosa sapere su Elenoire Ferruzzi, presto al GF Vip

Intervistato da Rolling Stone, il noto trans si è definito “una creatura che si è auto forgiata sin da quando ha sedici anni, costruendosi come voleva e senza mezze misure”. Non ha mancato di recriminare verso i trans che vogliono “passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile” e sul maschio etero accusa: “Si approcciano alle trans come ad esseri inferiori. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire: tu sei diventata così per piacerci. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute, ma questo era un fenomeno degli anni settanta”.

Tra i suoi amici la conduttrice Simona Ventura e l’attore Christian De Sica, oltre al chirurgo Giacomo Urtis. Nel suo ingresso nella casa, a quanto pare, dovrebbe avere proprio un ruolo da disturbatore simile a quello che ha avuto in queste settimane proprio l’amico chirurgo. Elenoire Ferruzzi non nasconde di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica già a 16 anni: “Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!”.