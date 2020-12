GF Vip, entra nel cast Ginevra Lamborghini: la reazione di Elettra

Alfonso Signorini ha anticipato che nella Casa del GF Vip entrerà Ginevra Lamborghini e rivela la reazione della sorella Elettra.

Sembra che il prossimo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” sarà Ginevra Lamborghini, la sorella della famosa Elettra. Alfonso Signorini ha svelato in anticipo a “Casa Chi” la reazione della twerking queen alla notizia, soprattutto visto che i rapporti tra le due non sono ottimali.

Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra non si parlano da mesi e la disputa tra le due sembra essere tanto seria da non far meritare alla sorella l’invito al matrimonio che la twerking queen ha celebrato con il produttore musicale Afrojack. Come svelato da Alfonso Signorini, Elettra è venuta a conoscenza della notizia da Cristiano Malgioglio in modo accidentale. La ragazza ha telefonato al paroliere per informarlo che gli avrebbe portato un panettone in regalo per Natale nella Casa e Malgioglio non sarebbe riuscito a mantenere il segreto, esordendo con: “Ma lo sai che nella casa del Grande Fratello probabilmente entrerà tua sorella?”. Sembra, però, che la Lamborghini abbia risposto con totale indifferenza, ribadendo che: “Io vengo a portare il panettone a te“.

Ginevra Lamborghini, i rapporti con la sorella Elettra

Alfonso Signorini sembra intenzionato a mettere il suo zampino nel rapporto tra sorelle ed è probabile che tenterà di farle riappacificare, magari invitando proprio Elettra a parlare con la sorella Ginevra. La stessa ha parlato più volte del rapporto conflittuale con la Regina del twerk, riducendo i loro dissapori a semplici litigi familiari. “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera, perché è bravissima in quello che fa“, ha dichiarato tempo fa.

Ginevra Lamborghini sembra essere intenzionata a separarsi dal suo famoso cognome e dalla carriera di Elettra: “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi. Con tutto il rispetto per la sua carriera, abbiamo due direzioni diverse, veniamo da due mondi separati: io vengo da Venere e lei da Marte“.