Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in un’accesa lite.

Scontro al calor bianco al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Dopo aver discusso animatamente con Giulia Salemi, la showgirl calabrese si è resa protagonista di un’altra furibonda lite nella Casa di Cinecittà. Ecco com’è andata.

Urla e strepiti nella Casa del Gf Vip

Tutto è cominciato quando Rosalinda ha espresso il desiderio di chiarirsi con Elisabetta Gregoraci. Dopo poche battute le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso a litigare di brutto, coinvolgendo anche Dayane. “Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene” ha sbottato Rosalinda contro Elisabetta, la quale subito reso pan per focaccia affermando: “Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado”.

“Io non ti ho mai giudicato – ha ribattuto l’altra -. Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone”. “Io ci sono rimasta molto male. Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo” ha replicato l’ex di Flavio Briatore. Quanto alla Mello, ha ovviamente cercato di difendere la sua amica. Ma Elisabetta non gliele ha mandate a dire: “Non ti intromettere, dici sempre e solo cavolate. Non riesci mai a dire le cose vere. Smettila che sei solo gelosa. Dici sempre le stesse cose. Non ti devi mettere in mezzo”. E la Cannavò: “Per me è tutto assurdo. Ti rendi conto della gravità delle cose che stai dicendo. Non mi ascolti”. Vedere per credere.

