Gessica Notaro “tenta” i follower: “Cosa vorreste vedere di me?”

Gessica Notaro si mostra “senza filtri” sul suo profilo Instagram e propone una sorta di sondaggio al suo pubblico virtuale.

Solo qualche giorno fa Gessica Notaro mostrava per la prima volta il suo viso deturpato dopo l’aggressione da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido e che per questo è stato condannato anche in secondo grado. “Ci siamo – ha scritto su Istagram -. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco ‘Gracias La Vida’ … poco dopo… il buio totale. Sono riuscita a terminare la registrazione e pubblicare il disco solo mesi dopo l’aggressione, senza però farne il videoclip, per ovvie ragioni. Ero visibilmente distrutta. Fisicamente e psicologicamente“. La Nostra faceva riferimento al video in uscita il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne.

La proposta di Gessica Notaro

Nel suo ultimo post su Instagram Gessica Notaro torna a interpellare i suoi fan e follower mettendoci come sempre la faccia: “In questa foto sono semplicemente io – scrive la Nostra -. Ma la domanda è: ‘Nel prossimo post cosa vorreste vedere di me? Che tipo di foto vorreste pubblicassi? Leggerò tutti i commenti e pubblicherò ciò che è richiesto dalla maggioranza” Con tanto di iconcine e hashtag: “❤️🙏 #gessicanotaro”. Si attendono risposte…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

