Francesca Schiavone sconfigge la morte: l’esperienza devastante

Francesca Schiavone la battaglia più importante della sua vita l’ha vinta un anno fa, ma non ha niente a che fare con il tennis.

E’ passato un anno da quando la tennista Francesca Schiavone ha annunciato sui social di aver finalmente sconfitto il cancro. In un video di 55 secondi, l’ex campionessa ha raccontato emozionata la sua battaglia contro la terribile malattia: “Ho avuto il tumore, l’ho sconfitto e oggi vivo di felicità”, ha detto. Una carriera costellata di incredibili successi, ma il più importante lo ha raccontato solo “a partita finita”. E durante questo ultimo anno Francesca ha ripreso in mano la sua vita, nonostante la difficile situazione d’emergenza sanitaria.

Francesca Schiavone e la lotta contro il cancro, come lei tante altre sportive

La campionessa ha detto, un anno fa: “Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E’ stata la lotta più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato. Ho fatto la chemioterapia, e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l’hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità, anche ora vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”. La Schiavone si era ritirata a settembre 2018, congedandosi dal tennis dicendo di aver già realizzato i suoi sogni sportivi e conquistandosi sul campo il soprannome di “leonessa”.

Proprio come una leonessa Francesca ha lottato conto il cancro, forte anche del sostegno di altri sportivi in situazioni simili alla sua. Anche Sinisa Mihajlovic, per esempio, ha confessato di avere la leucemia ma resiste dando anima e corpo al suo Bologna. La pallavolista Eleonora Lo Bianco, invece, sconfisse in tempi record un tumore al seno.