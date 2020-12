Francesca Schiavone, chi è: età, carriera e vita privata della tennista

Scopriamo chi è Francesca Schiavone: età, carriera, successi e vita privata della prima tennista italiana a vincere il Roland Garros.

Sono passati 10 anni da quando Francesca Schiavone fece esultare tutta Italia con un successo ottenuto con talento e grinta all’importantissimo torneo dell’Atp Roland Garros. Quella vittoria, infatti, fu storica, in quanto mai nessuna tennista italiana, prima di lei, era riuscita ad affermarsi sulla terra rossa del prestigioso torneo francese. Una vittoria che ha riportato lustro a tutto il movimento tennistico italiano che, all’epoca, stava vivendo una fase di scarsi risultati.

Negli anni successivi a quella affermazione, Francesca ha continuato a giocare un tennis di grande livello, mettendo in bacheca altri trofei e vittorie. Nel 2018, dopo aver ottenuto l’ottavo titolo in carriera, la Schiavone decide di ritirarsi dal tennis professionistico. Il ritiro dalla carriera professionistica non è coinciso con un abbandono dello sport in cui è stata una splendida protagonista, oggi infatti Francesca è diventata un’allenatrice.

Francesca Schiavone, chi è: età, carriera e la battaglia contro la terribile malattia

Nata a Milano il 23 giugno del 1980, Francesca comincia a giocare a tennis in giovanissima età e dimostra immediatamente un grande talento. Diventa tennista professionista nel 1998, a soli 18 anni, e nei primi anni di carriera è riuscita a raggiungere diverse finali di tornei importanti come giocatrice di doppio. Lo step come singolo lo ha fatto nel 2010, quando ha battuto la cinese Li Ha nella finale del Roland Garros. In totale ha vinto 8 tornei del grande Slam e ottenuto più di 400 vittorie nei singoli incontri.

Nel 2018 il ritiro è stato accelerato da problemi di salute. Francesca, infatti, ha scoperto di essere malata di cancro e si è dedicata alla battaglia contro la terribile malattia. Finché si è curata, la Schiavone ha mantenuto questo dettaglio privato, ma una volta avuta notizia della totale recessione del cancro, lo ha confidato pubblicamente sulla sua pagina social in un video di 55” in cui dice: “Ho avuto il tumore, l’ho sconfitto e oggi vivo di felicità”.