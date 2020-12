Enrico Brignano, dolore senza fine: “Hai lasciato un vuoto incolmabile”

Enrico Brignano questa mattina ha condiviso con i propri fan Instagram il vuoto ed il dolore che gli ha lasciato il grave lutto subito.

Il mestiere del comico obbliga i suoi interpreti a mostrarsi sempre al meglio della loro forma, sorridenti ed in grado di ironizzare su tutto. Ciò che accade sul palcoscenico, però, non è spesso corrispondente con ciò che l’artista prova in quel momento. Difficile, se non impossibile, è riuscire a continuare ad indossare la maschera del burlone quando c’è un evento che stravolge totalmente la propria vita. Proprio in questi casi si riesce ad apprezzare la capacità di separare privato e pubblico dei comici, ma anche di tutti gli attori del mondo dello spettacolo.

Lo sa bene Enrico Brignano che in questi giorni ha dovuto affrontare la scomparsa di un grande amico, un maestro, un idolo: Gigi Proietti. Allievo del grandissimo attore comico scomparso ad inizio novembre, Enrico ha subito un colpo enorme quando ha saputo della scomparsa di Proietti. Un uomo al quale doveva tutto a livello professionale e con il quale aveva ormai da tempo un rapporto che trascendeva la semplice connessione professionale.

Enrico Brignano, il dolore per la scomparsa del maestro

Ad un mese di distanza dalla tragica scomparsa di Gigi Proietti, il comico non può che provare ancora un forte dolore ed una forte nostalgia per una dipartita così segnante nella sua vita. Lo dimostra il fatto che nella ricorrenza del primo mese, l’attore comico decida di pubblicare un ricordo sulla propria pagina Instagram. Ecco cos’ha scritto Enrico sul suo profilo: “Oggi è appena un mese che sei volato via… lasciando un vuoto incolmabile…ringrazio sempre Dio per avermi dato la possibilità di incontrarti Ciao Gigggi”. Una frase accompagnata da un video di uno sketch recitato insieme.