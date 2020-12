Elliot Page, chi è l’attore transgender: prima si chiamava Ellen

Ellen Page ha fatto coming out per la seconda volta: è transgender e si chiama Elliot, i fans lo accolgono con affetto.

L’attore noto (fino a pochi giorni fa) con il nome di Ellen Page ha fatto coming out per la seconda volta su Instagram ieri pomeriggio, dichiarando di essere transgender e di aver cambiato nome. La rivelazione di Elliot, questo il suo nuovo nome, è stata accolta con affetto da tutti i fans dell’attore. Elliot è famoso soprattutto per aver recitato nel film “Juno”, per il quale è stato anche nominato agli Oscar, e in “The Umbrella Academy” per Netflix. Per Netflix Elliot è comparso di recente, interpretando sempre il ruolo di una donna, anche in “Tallulah”.

Elliot Page ha fatto coming out per la seconda volta

Elliot Page ha 33 anni ed è di origini canadesi. Ha fatto coming out 16 ore fa, pubblicando un lungo post su Instagram in cui si è detto “fortunato di scriverlo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo momento della mia vita”. Nel 2014 aveva fatto il primo coming out dicendo di essere gay, e nel 2018 è sposato con la coreografa Emma Portner.

La moglie Emma ha commentato il post scrivendo: “Ti amo così tanto Elliot”. Anche l’account Instagram della serie “The Umbrella Academy” ha commentato: “Siamo molto orgogliosi del nostro supereroe! Ti amiamo Elliot!”. A dimostrare pubblicamente il loro affetto per l’uomo anche Kim Kardashian, Natalie Portman, Miley Cyrus e tanti altri.