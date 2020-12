Elisa De Panicis festeggia il compleanno al ristorante: è bufera

L’influencer ed ex concorrente del GF Vip 4 Elisa De Panicis ha festeggiato in un locale milanese nonostante la Lombardia sia in zona arancione.

Elisa De Panicis è finita al centro di un nuovo polverone. La modella e influencer che si è fatta conoscere sul piccolo schermo per la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 ha appena festeggiato il suo compleanno in un ristorante milanese con una decina di invitati. Con buona pace del fatto che in Lombardia vige (da pochi giorni) la zona arancione, per cui ristoranti e locali devono restare chiusi ed è ammesso solo il cibo d’asporto.

L’infelice “trovata” di Elisa De Panicis

Come ha fatto Elisa De Panicis ad aggirare l’ostacolo? E’ presto detto: gli hotel sono aperti h24 e garantiscono il servizio completo, anche di ristorazione, purché vi si pernotti. Così, la Nostra ha alloggiato per una notte al The Roof Milano, cenando e facendo baldoria. Non si può dire che abbia infranto la legge, ma ciò non è bastato a risparmiarle una pioggia di critiche.

“Io vivo tra la Spagna e l’Italia – ha detto la modella che ai microfoni di Giornalettismo -. Sono tornata a Milano, ho fatto un party al Roof Milano, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il tampone, prenotato una stanza e poi cenato in terrazza. Mica eravamo solo noi. C’erano almeno 50 persone sedute in altri tavoli”.

E ancora: “La scorsa settimana altre influencer come Chiara Biasi e Gilda Ambrosio hanno fatto la stessa identica cosa al ‘Bulgari Hotel’. Io ero in Spagna, ho visto le loro stories, e ho pensato che in Italia fosse tutto ok . Non volevo fare le stories su Instagram, però sono stati gli stessi gestori del locale a propormi lo scambio merce. Facendo le stories, risparmiavo il 20%. Alla fine il pagamento era sulle mia spalle, quindi le ho fatte”. Quanto al party, “forse eravamo otto, ma anche dinanzi a noi era pieno di gente e altre tavolate”.

EDS