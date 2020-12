Dayane Mello, la sorpresa per farla restare al GF Vip 2020 – FOTO

Il binomio Dayane Mello GF Vip 2020 non può finire così. La modella ha intenzione di lasciare ma i suoi fans la incoraggiano a proseguire.

Anche questa volta Dayane Mello al GF Vip 2020 è riuscita senza troppi patemi a superare lo scoglio del televoto. Ad uscire dalla casa di Cinecittà è Enock Barwuah, mentre la brasiliana continuerà la sua avventura all’interno del famoso reality show di Canale 5. La 31enne di Joinville riscuote sempre grande consenso per la perfezione sia fisica che interiore che sa mostrare. La Mello è bellissima, a dir poco conturbante e sensuale. E già in più di una occasione ha saputo dare sfoggio delle sue qualità fisiche nella casa del GF Vip 2020. Ma quel che conta è soprattutto come si è dentro. E lei in ciò non fa eccezione.

Purtroppo la stessa Dayane ha annunciato di avere intenzione di abbandonare il GF Vip 2020. E vuole farlo perché rischia di non vedere la sua figlioletta ancora per molto tempo. Il programma ha ricevuto un allungamento ufficiale fino al prossimo 15 febbraio. Per altri due mesi e mezzo la sudamericana potrebbe stare perciò alla lontana dalla famiglia ed in particolare dalla sua bimba. Tra l’altro la scelta di prolungare il Grande Fratello 2020 è giunta pochi giorni fa, con i partecipanti informati all’improvviso della cosa. Tutti loro erano entrati nella casa più spiata d’Italia con altri accordi.

Dayane Mello, i fans vogliono che resti al GF Vip 2020

La decisione della produzione ha suscitato dei comprensibili malumori. La Mello poi si è anche lamentata per non avere ricevuto alcuna sorpresa in tal senso. In molti hanno avuto modo di incontrare una persona amata, ma lei no. “Solo un video di 3 secondi mi hanno riservata. Mi manca mia figlia, sento sempre la sua vocina. Ho perso il suo primo giorno di scuola, due suoi dentini caduti. Devo tornare da lei”, si è sfogata la bellissima Dayane. Ma sembra che suo fratello Juliano si stia dando da fare per darle quella sorpresa tanto desiderata, che potrebbe persuaderla a recedere dalla volontà di ritirarsi dal reality.

