Claudio Baglioni racconta i ritocchini estetici: la sua verità

Da anni si discute se il cantante Claudio Baglioni si sia sottoposto o meno a dei ritocchi estetici. Finalmente arriva la verità.

Claudio Baglioni ha scritto una lettera a Dagospia per raccontare finalmente la sua verità sui ritocchi estetici. Da anni il mondo del gossip discute sugli interventi di chirurgia ai quali sembra che l’artista si sottoponga.

LEGGI ANCHE -> Carmen Russo prima e dopo la chirurgia: oggi è irriconoscibile

LEGGI ANCHE -> Gemma Galgani ricorre alla chirurgia estetica: “Non mi piacevo, ero a disagio”

Sono tantissimi coloro convinti che il cantante 69enne si sia sottoposto più volte al bisturi per darsi un tocco di giovinezza. Il tg satirico “Striscia la Notizia” gli ha dedicato più volte spazio nella rubrica ‘Fatti e rifatti’ e, finalmente, Baglioni ha scelto di rispondere direttamente a tutte le insinuazioni, smentendo di essersi mai rivolto di spontanea volontà alla chirurgia estetica. “Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito, vorrei rassicurarvi a proposito del “Taglia e cuci” di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90)“, ha detto il cantante.

LEGGI ANCHE -> Chiara Nasti | Problemi con chirurgia plastica, ma lei continua a negare

Claudio Baglioni e il pericoloso incidente

Il celebre cantante fa riferimento ad un incidente avvenuto nel 1990 di cui fu vittima. Claudio Baglioni si schiantò contro un muro con la sua Porsche in via della Camilluccia, nei pressi della sua dimora. Dalle ricostruzioni sembrò che il cantante perse il controllo dell’auto a causa della forte pioggia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Baglioni perse il controllo del veicolo dopo aver incrociato i fari abbaglianti di un’altra vettura proveniente dal senso opposto. Le cronache riportarono che il cantante viaggiava senza cintura di sicurezza e, pertanto, riportò diversi danni e lesioni fisiche. Si ferì le mani, il volto, le labbra e, soprattutto, si procurò un taglio di 8 centimetri alla lingua. In seguito all’incidente, infatti, si sottopose a delle operazioni, come quella alla lingua tramite laser, a cui fa riferimento nella lettera a Dagospia. L’artista, con le sue parole, ha messo a tacere finalmente anni di gossip e insinuazioni sui ‘ritocchini‘ ai quali si sarebbe sottoposto.