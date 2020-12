Borussia Dortmund Lazio Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Borussia Dortmund e Lazio è valido per la quinta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue la stagione a senso alternato della Lazio, che stasera si gioca con il Borussia Dortmund la possibilità di passare il primo turno di Champions League con un turno di anticipo. Un occhio in ogni caso i biancocelesti dovranno buttarlo anche alla sfida tra Club Brugge, terza nel girone, e Zenit, che finora ha raccolto un solo punto ed è fuori dal discoso qualificazione.

Di fatto, alla Lazio potrebbe anche bastare la sconfitta, se la squadra belga non riuscisse ad avere la meglio sui russi. Ma in ogni caso, gli uomini di Simone Inzaghi cercheranno comunque di fare risultato, contro i tedeschi che già lo scorso anno molto bene hanno fatto in Champions League.

Precedenti di Borussia Dortmund – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo al Signal Iduna Park tra i padroni di casa del Borussia Dortmund e i biancocelesti della Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky sui canali della piattaforma satellitare Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono solo 3 i precedenti in gare ufficiali tra le due squadre, la partita di andata e i due incontri datati 1995. In quell’anno, all’andata vinse la Lazio all’Olimpico di misura per uno a zero, venendo poi sconfitta ed eliminata dalla Coppa Uefa al ritorno, con risultato di due a zero per la formazione tedesca. Le due squadre si sono affrontate anche il 12 agosto 2018 in amichevole con vittoria tedesca per uno a zero. All’andata all’Olimpico la Lazio vinse 3-1.

Borussia Dortmund e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Favre e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni: