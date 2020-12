L’alligatore, chi è Matteo Martari: età, foto, vita dell’attore

Matteo Martari è tra i protagonisti della fiction prodotta da Rai2 “L’alligatore”. Ma cosa sappiamo di più dell’attore veronese?

La nuova fiction prodotta da Rai 2 “L’alligatore”, vede Matteo Martari nel ruolo del protagonista Marco Buratti, un uomo ingiustamente carcerato per quasi dieci anni, che lo hanno radicalmente e inevitabilmente cambiato.

Un ruolo che lo ha costretto a recitare in veneto, mettendolo non poco in difficoltà, come ha dichiarato lo stesso Martari. Ma cosa sappiamo di più sulla carriera e sulla vita privata dell’attore?

Matteo Martari, carriera e vita privata

Matteo Martari è nato a Verona il 12 dicembre 1983 e oltre ad essere un bravo attore, è stato anche un modello. A 21 anni, dopo il diploma, si è trasferito nel capoluogo lombardo, a Milano lavorando come modello per alcune prestigiose e importanti case di moda come Prada, Moschino, Mash, Franklin & Marshall, Woolrich, Diesel.

Ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione con uno spettacolo teatrale del 2012, “Un angelo è sceso a Babilonia“, ed entrando invece a contatto con il grande schermo nel 2014 con il ruolo di Guido nella commedia “La felicità è un sistema complesso”. Ha recitato in alcuni importanti titoli della fiction e del cinema italiano tra cui “Non uccidere”, “Luisa Spagnoli“, “Un passo dal cielo“, “La dea fortuna” e molti altri.

Quest’anno Matteo Martari è Marco Buratti nella nuova ficiton di Rai 2 “L’alligatore”, per cui ha dovuto recitare in dialetto veneto. Una scelta che il giovane attore non si aspettava e che lo ha messo in difficoltà, come ha dichiarato: “Essendo nato e cresciuto a Verona la cadenza veneta rappresenta le mie radici più profonde. Pensavo fosse semplice, invece non è stato così. Non ero più abituato“.

Per quanto riguarda la vita privata, Martari è piuttosto riservato quindi non è trapelato molto riguardo alle sue relazioni e ai suoi coinvolgimenti. Quello che si sa è che ha avuto una storia d’amore con la bellissima Miriam Leone, conosciuta sul set di “Non Uccidere”.