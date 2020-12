Veronica Ojeda, chi è l’ex compagna di Diego Maradona

Scopriamo chi è Veronica Ojeda, l’ex compagna di Diego Maradona nonché madre del suo ultimo figlio, il piccolo Diego Fernando.

Una delle donne più importanti della vita di Diego Armando Maradona è stata sicuramente Veronica Ojeda. Una volta concluso il matrimonio con Claudia Villafane, madre dei suoi primi figli, Diego ha perso la testa per una giovane insegnante di educazione fisica nel 2005, al matrimonio di un cugino. Gli invitati alle nozze erano centinaia, ma gli occhi del Pibe si posarono immediatamente su quella giovane donna, di 20 anni più piccola di lui.

Leggi anche ->Valeria Sabalain, chi è l’amante di Maradona madre della figlia Jana

Con il consueto coraggio e la solita sicurezza, Diego ha tentato l’approccio durante lo sposalizio, chiedendole dove abitasse e cosa facesse nella vita. Il giorno seguente si è presentato alla porta della sua abitazione a Villa Fiorito, quartiere di Buenos Aires in cui era cresciuto pure lui. La donna, sorpresa, gli aprì la porta e da quel momento è cominciata una relazione che sembrava destinata a durare per sempre. Anni dopo Diego ammise di pensare che Veronica non gli avrebbe aperto la porta e di non avere chance con lei per via della differenza d’età.

Leggi anche ->Leopoldo Luque, chi è il medico di Maradona: le accuse contro di lui

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Veronica Ojeda, ex compagna di Diego Maradona e madre del piccolo Fernando

Nata a Villa Fiorito, l’età di Veronica è un mistero, visto che non è mai stato confermato se è nata nel ’77 o nel ’80. Quando conobbe Diego, insomma, aveva tra i 28 ed i 31 anni. La loro relazione era salda, ma con il passare degli anni l’ostilità delle figlie di Diego, Dalma e Giannina, ha pesato come un macigno. La mancata accettazione delle figlie e altri problemi, hanno portato Diego e Veronica Ojeda a prendere strade separate.

In quegli anni Veronica è rimasta incinta due volte: la prima nel 2009 e la seconda nel 2013. Malauguratamente la prima gravidanza non è andata a termine e si è conclusa con un aborto spontaneo. La seconda, invece, è andata per il meglio ed ha portato alla nascita di Diego Fernando Maradona, ultimo figlio del campione. Adesso Veronica è fidanzata con un altro uomo, al quale Diego mandò un messaggio poco prima di morire.