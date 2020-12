Stasera in tv – Il Collegio 5, le anticipazioni del 1 dicembre

Il Collegio 5 giunge alla sesta puntata con i suoi adolescenti catapultati a confronto con le rigide regole in vigore nell’istituto nel 1992

La sesta puntata della nuova edizione di Il Collegio porterà nuovi sconvolgimenti nella classe di adolescenti che si ritroveranno sempre più stretti nelle maglie delle rigide regole del 1992, anno in cui l’Italia fu travolta da grandi accadimenti e la tecnologia era agli albori.

Il programma di Rai 2 inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa accadrà questa sera in tv.

Il Collegio 5, la sesta puntata

La voce narrante di Giancarlo Magalli ci accompagnerà anche stasera durante questa nuova puntata del docu-reality ambientato nel Collegio Regina Margherita di Anagni. Dalle anticipazioni trapelate, nel Collegio si svolgerà una lezione sulla satira tenuta dal professor Maggi. Successivamente il professor Carnevale si affaccerà alla giornata dello studente proponendo una discussione incentrata sul tema della lotta alla mafia. Centrali saranno l’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino e il ricordo del loro contributo per fermare la criminalità. La conversazione si infiammerà e finirà per coinvolgere sia studenti che insegnanti. Il bidello Enzo allestirà una grigliata che si accompagnerà a canti e balli. Un’atmosfera generalmente di festa potremmo dire, ma durante la puntata non tutto sarà all’insegna dell’allegria. Oltre agli esercizi di creatività, cineforum e danza, si assisterà anche alla convocazione di alcuni genitori chiamati a colloquio dal Preside. L’ossessione di Alessandro Andreini per il fatto che i professori stiano favorendo Andrea Di Piero a suo danno, inoltre, darà adito a nuovi scontri all’interno dell’istituto.

I ragazzi:

Alessandro Andreini;

Linda Bertollo;

Sofia Cerito;

Maria Teresa Cristini;

Board Dago;

Andrea Di Piero;

Giorando Francati;

Mishel Gashi;

Ylenia Grambone;

Alessandro Guida;

Luca Lapolla;

Giulia Matera;

Rebecca Mongelli;

Aurora Morabito;

Giulia Maria Scarano;

Luna Scognamiglio;

Rahul Teoli;

Usha Teoli;

Davide Vavalà;

Luca Zigliana;

Leonardo e Andrea Pezioso.

