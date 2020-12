Scuole chiuse, vacanze di Natale allungate: le indicazioni dell’Ue

Allungare le vacanze di Natale per ridurre contagi: questa la strategia delineata nella bozza delle linee guida Ue in vista della riapertura delle scuole.

“Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività”, si invita a “valutare di allungare le vacanze scolastiche” o di ricorrere a “un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola”. È quanto si legge in uno dei passaggi della bozza delle linee guida preparate dalla Commissione Ue sulle misure anti-Covid da adottare in vista delle prossime festività natalizie. Linee guida che saranno presentate domani e di cui siamo in grado di fornirvi un’anticipazione.

Le vacanze di Natale ai tempi della seconda ondata

L’obiettivo della Commissione Ue è “aiutare gli Stati membri a mantenere basso il numero dei casi di Covid-19, per evitare di sprecare i progressi fatti finora”. Tra i temi affrontati nelle linee guida c’è anche quello della messa di Natale. Dopo che ieri era trapelata l’intenzione di Bruxelles di proporre il “divieto” delle celebrazioni, ora la Commissione fa sapere che “non intende proibire alcuna funzione religiosa“, né avrebbe “la competenza per farlo”. Al contrario, “la libertà di culto è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali”, ha precisato il portavoce della Commissione Stefan de Keersmaecker.

La scorsa settimana il vicepresidente Margaritis Schinas ha incontrato i leader religiosi europei di varie confessioni: “La Commissione è in contatti regolari con i leader religiosi in questo formato, previsto dai trattati. La questione delle celebrazioni di Natale e, più in generale, la collaborazione tra le Chiese e lo Stato sulla sicurezza dei fedeli sono state discusse in uno spirito molto costruttivo. C’è generalmente un’ottima cooperazione con i leader religiosi su questa materia”.

