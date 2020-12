Sandra Zampa, chi è la sottosegretaria alla Salute del Partito Democratico

Sandra Zampa è la sottosegretaria alla Saluta del Partito Democratico. Ma cosa sappiamo di lei? Carriera e vita privata.

Sandra Zampa è la sottosegretaria alla Salute del Partito Democratico. Proprio oggi si è espressa riguardo al cambiamento di colore di alcune Regioni che ha causato uno shopping sfrenato e un riversarsi di persone nelle strade ci grandi città come Milano o Torino. Ma cosa sappiamo sulla 63enne romagnola?

Sandra Zampa, carriera e vita privata

Sandra Zampa è nata a Mercato Saraceno, in provincia di Florì-Cesena, in Emilia Romagna il 16 maggio del 1956. E’ stata per un periodo vicepresidente del Partito Democratico, ad oggi è sottosegretaria alla Salute.

Dopo il diploma al Liceo Classico di Cesena, ha frequentato e si è laurata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bologna, con una tesi sulla storia della Chiesa per poi proseguire gli studi sotto l’ala del suo relatore. Nel 1990 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti e ha iniziato a collaborare con diverse riviste e diversi quotidiani.

Nel 2001 è stata eletta nel direttivo dell’associazione della Stampa dell’Emilia-Romagna e nel 2008 fa ha lavorato come capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino a che il 13 settembre 2019 entra a far parte del secondo governo Conte in qualità di sottosegretario di stato al Ministero della Salute.

Oggi Sandra Zampa ha detto la sua sull’attuale situazione covid a 24Mattino su Radio 24, in particolare sugli allentamenti previsti dal cambiamento di colore delle Regioni che ha causato un riversarsi di gente per le strade delle grandi città italiane, come Milano e Torino: “E’ sconcertante che le persone stentino a comprendere la gravità della situazione e che molto dipenda dai nostri comportamenti che devono essere virtuosi. Capisco che devi fare compere ma se vedi che la situazione è così, forse cambi giorno o zona, forse torni a casa. Questo non è un buon segnale, non conforta“.