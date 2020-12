Pigi e Franco, chi sono: tutto sulla coppia gay “sierodiscordante”

Pigi e Franco stanno insieme da 18 anni, hanno 20 anni di differenza e sono una coppia gay sierodiscordante. Conosciamoli più da vicino.

Piergiorgio Mazzoli, per tutti Pigi, ha scoperto negli anni ’80 di essere affetto da Hiv. “I medici mi avevano dato una prospettiva di vita di due o tre anni”, racconta. “La prima cosa che ho pensato è stato che dovevo resettare gli orologi. Era inutile pensare a cosa avrei fatto da lì a dieci anni. Mi sono preparato per il momento”. Ha visto morire di Aids molti suoi amici dell’epoca, ma per lui è andata diversamente, grazie a continue sperimentazioni e nuovi farmaci che “hanno funzionato”. Da 18 anni sta insieme a Franco, che invece non ha l’Hiv: “Siamo una coppia sierodiscordante”, dice.

Leggi anche –> Maria Teresa Ruta offende Tommaso Zorzi: “Sei uomini e un gay”

Leggi anche –> Papa Francesco apre a unioni gay: “Sono anche loro figli di Dio”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La storia di Pigi e Franco

Franco Dal Molin, che ha 43 anni, 20 in meno di Pigi, si è innamorato al primo colpo di quell'”orsone milanese sieropositivo” scovato su un sito: “Mi piaceva lui a differenza di altri”. “Non ho mai avuto paura di essere infettato, siamo sempre stati attenti a quello che facevamo”, racconta. “Il fatto che lui sia affetto da Hiv non pesa per niente nella nostra vita. Semmai è il fatto che sia invecchiato prima del tempo. Spesso mi chiedo se riuscirò a stargli accanto se starà male davvero”. Pigi conferma che Franco “non ha mai visto l’Hiv come qualcosa da persone indesiderabili, ma come una cosa cattiva che colpisce una persona che si ama”.

“Ormai da molti anni sto seguendo una terapia – continua Pigi -. Statisticamente per quanto riguarda i rapporti sessuali non sono infettivo quasi per niente, forse è più probabile scivolare nella doccia e sbattere la testa!”. “La paura, però, è rimasta”, aggiunge. “Ormai è entrata dentro. Io sono sempre stato maniacale nel sesso sicuro con Franco. E quando lo accompagno a fare il test ancora ora sto male, anche se so che è una possibilità molto remota”. Nel frattempo lui e Franco si sono sposati e, pur vivendo “all’annata”, guardano al futuro con speranza e fiducia: “Abbiamo attraversato tutti i periodi difficili insieme, anche quando stavo male – conclude -. Ci amiamo più di quanto ci odi il virus. Siamo davvero felici”.

Leggi anche –> Marco Bianchi gay: chi è il compagno Luca Guidara

Leggi anche –> GF Vip, Massimiliano Morra gay? Resa dei conti con Adua Del Vesco e Tommaso…

EDS