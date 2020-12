Oroscopo del giorno, mercoledì 2 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 2 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente cominciato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 2 Dicembre 2020.

Mercoledì 2 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata si prospetta decisamente positiva per voi. Gli astri vi sorrideranno se saprete cogliere al volo tutte le opportunità. Scintille anche in ambito lavorativo: sono in arrivo grandi soddisfazione, ed è tutto merito del vostro costante e duro impegno.

Toro. Le prossime ore saranno per voi decisamente in discesa, dunque approfittatene per prendervela comoda. Un buon consiglio potrebbe essere quello di trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner o con qualche amico caro.

Gemelli. Cielo sereno oggi per voi. Le stelle saranno dalla vostra parte, dunque buttatevi senza timore alcuno. I tempi sono buoni sia per gli azzardi che per le scommesse, fidatevi quindi del vostro istinto ed evitate di dubitare di voi stessi e delle vostre capacità.

Cancro. Oggi potreste avvertire la fastidiosa sensazione di procedere a rilento. Non c’è niente di male ad avere qualche momento di down, perciò cercate di prenderla con filosofia e di evitare di lasciarvi travolgere dallo sconforto.

Leone. La giornata si prospetta decisamente produttiva per voi, approfittatene dunque per sbrigare tutte le faccende più urgenti. Molto probabilmente qualche questione spinosa vi attanaglia la mente: non rimandatela per nessun motivo al mondo!

Vergine. Questa sarà la giornata giusta per prendere finalmente una decisione. Ultimamente le indecisioni potrebbero avervi arrecato qualche fastidio, ma non temete, da oggi in poi sarà sicuramente tutto in discesa.

Bilancia. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati decisamente stressanti per voi, ed è dunque giunto il momento di riposare un po’. Dedicatevi ai vostri hobby e prendetevi cura della vostra persona: tutto il resto, per oggi, può aspettare.

Scorpione. Cercate di accantonare l’impulsività durante la giornata di oggi. Diverse questioni importanti richiedono la vostra attenzione, e le soluzioni, seppur a portata di mano, necessitano di un po’ di pazienza e di attenti ragionamenti.

Sagittario. La giornata si prospetta tutt’altro che positiva. Qualche persona appartenente al vostro passato potrebbe ripresentarsi alle vostre porte e mettervi di fronte ad una decisione complicata. Il consiglio migliore è quello di prendersi del tempo per pensare.

Capricorno. È necessario che oggi riusciate a mantenere la calma. Contate fino a 10 prima di replicare a qualsiasi provocazione. Cercate di prendere le cose con leggerezza, è la soluzione migliore. Attenzione inoltre al denaro: qualche spesa improvvisa potrebbe guastarvi la giornata.

Aquario. Non temete se durante le prossime ore vi sentirete un po’ disorientati e confusi. La carta vincente potrebbe essere quella di estraniarsi un po’ dal resto del mondo e di concentrarvi su voi stessi. Tenete duro: tempi migliori sono in arrivo.

Pesci. Non c’è proprio niente da fare, oggi la vostra testa sarà da tutt’altra parte. Il consiglio migliore è quello di non disperare per nessun motivo al mondo. Un po’ di estraniamento non vi farà male. Cercate soltanto di non perdere però di vista i vostri obbiettivi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.