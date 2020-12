Omicidio in zona isolata, ucciso 38enne: “Coinvolto un bambino”

In piena campagna avviene un omicidio che porta alla morte violenta di un uomo. Gli inquirenti stanno seguendo una pista molto delicata.

Un omicidio è avvenuto in una località situata fra Manfredonia e Foggia. A Macchia Rotonda è stato scoperto il corpo di un uomo, identificato come il 38enne Mario Renzulli. al momento questi era ancora vivo ma è spirato pochi minuti dopo il suo ingresso in ospedale, avvenuto con estrema urgenza.

Leggi anche –> Contagi oggi, neonata resta sola: madre e nonni muoiono in pochi giorni

Originario proprio di Manfredonia, l’individuo in questione ha perso la vita a seguito di alcune gravi ferite di armi da taglio ricevute. Si tratta quindi con tutta evidenza proprio di un omicidio. Gli inquirenti stanno indagando su quanto avvenuto ma al momento non ci sono elementi a sufficienza per potere stabilire un movente. E chiaramente manca anche il nome dell’assassino, o degli assassini. L’uccisione di Renzulli risalirebbe alla serata di lunedì 30 novembre e ha avuto luogo all’interno di un casolare in aperta campagna. Le coltellate fatali hanno raggiunto la vittima alla testa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Neonata morta, nata prematura a casa da madre positiva: ”Soccorsi tardivi”

Omicidio, uomo ferito mortalmente con arma da taglio: “Delitto delicato”

Lui stesso era riuscito ad avvisare suo padre con il suo cellulare, prima di perdere i sensi e successivamente di spirare. Nonostante la scarsità di indizi, ci sarebbe comunque una pista precisa battuta dagli investigatori. L’omicidio sarebbe accaduto in ambito familiare e si troverebbe coinvolto in uno scontro con l’omicida anche un bimbo di appena 7 anni. Renzulli aveva dei precedenti e risultava per questo già noto alle forze dell’ordine. La Procura di Foggia ha definito come “assai delicata” tale vicenda, sulla quale proseguono le indagini.

Leggi anche –> Uccide il figlio, scaglia neonato di 11 mesi da un ponte e va al bar