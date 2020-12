Il comico Joe Luna è morto di Coronavirus: tutto documentato sui social

Il comico Joe Luna è morto pochi giorni dopo aver iniziato a documentare la sua battaglia contro il coronavirus.

Il 38enne di Los Angeles conosciuto come Joe El Cholo è morto il 23 novembre, pochi giorni dopo aver iniziato a parlare del virus sui suoi social media. Il comico, che aveva subito due amputazioni e aveva il diabete, era famoso per essersi esibito in diversi teatri di Pasadena e Hollywood nel corso della sua carriera comica. Nei giorni precedenti la sua morte Joe ha condiviso diversi messaggi in cui descriveva nel dettaglio gli orribili sintomi che stava soffrendo. Joe ha detto di aver contratto il Covid-19 da un contatto ravvicinato con un positivo. Sebbene non sia stata confermata alcuna causa ufficiale di morte, Joe aveva rivelato pubblicamente di aver contratto il Covid e la polmonite nei giorni precedenti la sua morte.

Joe Luna muore di Coronavirus, la battaglia era documentata sui social del comico

Parlando ai suoi seguaci, il 22 novembre Joe ha condiviso un severo avvertimento sui pericoli del Covid-19. Ha detto: “Vi mostrerò il mio viaggio attraverso i momenti buoni e cattivi, perché si tratta di mostrare alla gente là fuori, se pensate che Covid sia uno scherzo, se pensate che questi non sarete voi… allora fidatevi di me. Colpisce tutti in modo diverso”. L’artista è stato ricoverato in ospedale, dove le sue condizioni sono peggiorate finché non è morto.

La famiglia dell’artista ha confermato su Instagram che nei prossimi giorni si terrà un memoriale per il defunto comico. Hanno anche allestito una pagina GoFundMe per raccogliere le donazioni che verrano usate per organizzare il funerale del comico. Anche il figlio di Joe, Jose Talavera, si è aperto sulla coraggiosa battaglia del padre contro il virus mortale. Talavera ha detto che tutta la famiglia si era ammalata del virus, ma suo padre ne era stato particolarmente colpito: “Era come se i suoi polmoni soffrissero più di quanto tutti noi sentissimo prima. Tutti noi tossivamo e starnutivamo”, ha rivelato José. “Per il suo funerale, non vorrebbe che nessuno pianga, quindi organizzeremo uno spettacolo perché è quello che avrebbe voluto lui. Voleva che la gente ridesse e si divertisse”, ha continuato Jose.