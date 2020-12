Massimiliano Rosolino, la verità sulla fine della storia con Roberta Capua

Massimiliano Rosolino è stato fidanzato con la bella conduttrice televisiva Roberta Capua: scopriamo perché è finita.

Per gli amanti dello sport e delle trasmissioni televisive, Massimiliano Rosolino non ha bisogno di presentazioni. Il nuotatore azzurro ha vinto 14 campionati europei tra il 1995 ed il 2008, diventando uno dei più grandi se non il più grande nuotatore della storia italiana. Dopo il ritiro dalle piscine, Massimiliano non ha disdegnato una parentesi televisiva. I fan di Ballando con le stelle lo ricorderanno in coppia con Natalia Titova nell’edizione del 2007, una delle primissime del programma condotto da Milly Carlucci.

Galeotto fu il palco di Ballando: Massimiliano e Natalia hanno provato subito una forte attrazione che i giudici ed il pubblico di Ballando non hanno faticato a notare durante le puntate della trasmissione. Al termine del programma l’ex nuotatore e la ballerina erano diventati una coppia. Una relazione che ha superato le insidie del tempo e che ha dato ai due la gioia di poter abbracciare le figlie Sofia Nicole e Victoria Sidney. Forse sono pochi quelli che ricordano che prima di Natalia, Massimiliano si era innamorato di un’altra donna dello spettacolo: Roberta Capua.

Massimiliano Rosolino, perché è finita la relazione con Roberta Capua

La relazione tra il nuotatore e la bella Roberta Capua è iniziata nel 2002 casualmente, dopo essersi incontrati in una serata. Sembrava che la storia stesse andando a gonfie vele e che per loro ci fosse un futuro luminoso. Tuttavia nel 2005 hanno deciso di separarsi. Il motivo di una tale inattesa rottura, hanno spiegato all’epoca dei fatti, è stata una differenza di obiettivi: i due in quel momento avevano idee divergenti su quale percorso avrebbe dovuto prendere la relazione.

Visto che la rottura non è stata motivata da tensioni o da infedeltà, è stato facile per loro due mantenere un rapporto cordiale e di amicizia. L’affetto provato, infatti, non è mai svanito ed entrambi sono riusciti a crearsi una nuova vita senza che questo influisse sul loro rapporto d’amicizia.