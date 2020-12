Massimiliano Rosolino, chi è il nuotatore: età, foto, carriera

Massimiliano Rosolino è un nuotatore italiano molto conosciuto, che ha vinto diverse medaglie olimpioniche.

Massimiliano Rosolino è nato a Napoli l’11 luglio 1978. I suoi genitori si sono conosciuti su una nave da crociera e sono conosciuti per essere una famiglia di ristoratori. Ha iniziato a praticare nuoto a livello agonistico e nel 1998 si è iscritto all’Isef all’Aquila, dove risiede il suo allenatore.

L’università non è la passione del ventenne Massimiliano Rosolino, che decide di concentrare le sue energie negli allenamenti in preparazione per le Olimpiadi. E’ l’oroglio della Sezione Nuoto dei Carabinieri e con loro vince il primo premio per i 200 metri a stile libero nei Giochi del Mediterraneo ’97. La prima medaglia mondiale la vince l’anno successivo, arrivando secondo nei 200 stile libero, dietro Michael Klim. Nel ’99 arriva quarto ai mondiali di Hong Kong, ma il vero successo arriva nel 2000, vincendo tre medaglie d’oro ai campionati europei di Helsinki e altre tre medaglie a Sidney. Torna ad ottenere buoni risultati con un bronzo a Barcellona e un oro nei 400 metri a Dublino. Inoltre conquista due medaglie di bronzo nei misti e un argento nei 200 metri.

Massimiliano Rosolino, le medaglie e la vita privata

Nel 2004 arriva due volte terzo a Madrid, mentre ai campionati europei di Vienna cede il primo posto a Filippo Magnini. La medaglia più importante per Massimiliano Rosolino arriva nel 2006, quando il quartetto Rosolino, Cassio, Pelliciari, Magnini vince l’oro nella staffetta 4×200 metri, confermato agli Europei di Budapest e di Eindhoven nel 2008.

Il fascino di Massimiliano Rosolino ha fatto perdere la testa a diverse donne. Nel 2003 viene ufficializzata la relazione con la conduttrice Roberta Capua, più grande di lui di 9 anni ed ex Miss Italia. Nel 2006 partecipa a “Ballando con le stelle” in coppia con la ballerina Natalia Titova, con la quale inizia una relazione l’anno successivo. I due vivono a Roma con le loro figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney, nata nel 2013.