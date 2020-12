Mamma morta, partorisce poi la tragedia per un coagulo di sangue

Aveva solamente 29 anni la giovane mamma morta subito dopo avere partorito. “Desiderava così tanto un figlio”, non ha potuto conoscerlo.

Desta grande tristezza la vicenda di una giovane mamma morta subito dopo avere partorito. La storia di Chelsea Pearce è davvero molto commovente. La ragazza, 29 anni, aveva sempre desiderato di essere madre. Il prossimo 4 dicembre era in programma il parto con taglio cesareo in ospedale, ma purtroppo un improvviso coagulo di sangue formatosi dopo che ha dovuto dare alla luce con anticipo urgente il figlioletto che teneva in grembo ha finito con ucciderla.

Lo scorso 27 novembre, una settimana prima di partorire come regolarmente previsto, Chelsea ha subito un grave problema ad un polmone. Nel frattempo le si erano rotte le acque e questo ha comportato un ricovero urgente in ospedale nel cuore ella notte. Sua madre ed il suo fidanzato l’hanno accompagnata ma quello del suo ingresso per il ricovero è stato l’ultimo momento nel quale entrambi l’hanno vista in vita. La sfortunata mamma morta voleva avere un figlio. E desiderava anche diventare una ostetrica, anche se poi ha scelto un altro percorso professionale, diventando una healt visitor. In pratica una infermiera che ha il compito di visitare una famiglia dopo la nascita di un bimbo.

Mamma morta, un coagulo di sangue causa un arresto cardiaco: il suo bimbo sta bene

“Lei parlava sempre al piccolo Roman che accoglieva nel suo bel pancione. lo accarezzava e non vedeva l’ora di averlo”, racconta sua madre. Il parto è avvenuto senza apparenti complicazioni, anche se poi i medici l’hanno trovata svenuta in bagno, in preda ad una crisi respiratoria. Un grumo di sangue presente nel polmone stava causando un arresto cardiaco. Dopo essere stata rianimata una prima volta, la 29enne è però morta poco dopo, in seguito ad un nuovo attacco di cuore. Il suo bimbo sta bene, ma la famiglia di Chelsea è disperata per questa perdita tremenda, con in testa il suo compagno Robbie. Parenti ed amici hanno organizzato una raccolta fondi online per pagare le spese per il funerale.

