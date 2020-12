Lite in diretta a Storie Italiane, Cecchi Paone nella bufera: “Si vergogni”

Le affermazioni di Cecchi Paone sulla tossicodipendenza di Diego Maradona hanno generato una furiosa lite a Storie Italiane.

A tenere banco questa mattina a Storie Italiane è la morte di Diego Armando Maradona. Ci sono ancora alcuni dettagli misteriosi sul decesso dell’ex fuoriclasse di Argentina e Napoli, dei quali si discute e si discuterà ancora per diverso tempo. Ieri, ad esempio, è uscita la notizia di un incidente avvenuto il giorno prima del decesso. Secondo quanto riferito Diego sarebbe caduto sbattendo la testa ma non sarebbe stato allertato alcun medico.

Ospiti del programma condotto da Eleonora Daniele ci sono l’avvocato del campione defunto, Angelo Pisani, e Cecchi Paone. Il legale ha risposto in questo modo a chi collega la morte di Diego alla tossicodipendenza: “Voglio dire una cosa, chi parla di tossicodipendenza lo fa solo per mettersi in mostra. Si continua a fare pubblicità su Maradona senza mai aver conosciuto Maradona, io con Maradona ho vissuto negli ultimi anni e vi assicuro che non era tossicodipendente. I tossicodipendenti sono altri, ma non Maradona oggi”.

Lite a Storie Italiane, Cecchi Paone nella bufera: “Si vergogni”

Concluso l’intervento, Eleonora Daniele da la parola agli altri ospiti e interviene Alessandro Cecchi Paone, il quale entra immediatamente in polemica con l’avvocato: “Ma no, l’avvocato si definisce uno strumento di Dio, quindi come avvocato non vale un ciufolo, faccia il profeta. Se vuole portarci in tribunale saremo circa in 50 mila tra commentatori, giornalisti e opinionisti che conoscono perfettamente il fenomeno Maradona, avrà molto da fare”.

Alla provocazione l’avvocato risponde prontamente dicendo: “Guardi, se io sono un ciufolo, ci sono 50mila ridicoli, ignoranti che parlano senza sapere e solo per mettersi in mostra e sfruttare l’immagine di una persona che rispetto a voi ha fatto molto di più”. Cecchi Paone, provocatoriamente commenta: “Faccia il profeta” e questo risponde: “Io faccio il profeta, lei fa spettacolo, spettacolo su un defunto, si vergogni”.

Il commentatore televisivo non arretra e aggiunge: “Ma chi è questo, è una macchietta”, e l’avvocato ribadisce: “Questo signore si deve solo vergognare, si vergogni”. Frase a cui Cecchi Paone risponde con un’altra provocazione: “Vada da uno psichiatra, le do un po’ di nomi”.