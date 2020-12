Kim Jong Un vaccinato con versione sperimentale cinese

Nord Corea, Kim Jong Un vaccinato con una versione sperimentale cinese: non ci sono conferme della sicurezza, si attendono sviluppi.

La Cina ha fornito al leader nordcoreano Kim Jong Un e alla sua famiglia un vaccino sperimentale contro il Coronavirus. Lo ha annunciato oggi Harry Kazianis, un esperto della Corea del Nord presso il centro per il think tank nazionale a Washington. Kazianis ha detto che i Kim e diversi alti funzionari nordcoreani sono già stati vaccinati, citando due fonti di intelligence giapponese non identificate. Non è chiaro quale società abbia fornito il farmaco ai Kim e se questo si sia già dimostrato sicuro. “Kim Jong Un e molti altri funzionari di alto livello della famiglia Kim e della rete dei leader sono stati vaccinati per il Coronavirus nelle ultime due o tre settimane, grazie ad un vaccino fornito dal governo cinese”, ha scritto Kazianis in un articolo per l’outlet online 19FortyFive.

Kim Jong Un e parenti vaccinati con una versione sperimentale

Pare che la Cina abbia iniziato a vaccinare i lavoratori essenziali nell’ambito di uno schema d’emergenza iniziato a luglio, senza effetti avversi segnalati. Da ottobre una città della Cina orientale ha iniziato ad offrire ai suoi residenti un vaccino sperimentale contro il Coronavirus per il prezzo di 46 sterline a persona. Sinopharm, un’azienda farmaceutica cinese di proprietà dello stato, il mese scorso ha detto che quasi un milione di persone ha già effettuato il vaccino, nonostante non sia stata ancora fornita alcuna chiara prova clinica di efficacia.

Citando lo scienziato medico statunitense Peter J. Hotez, Kazianis ha detto che almeno tre aziende cinesi stanno sviluppando un vaccino contro il Coronavirus: Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio e China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), un’azienda non quotata in borsa con sede a Pechino. Ma nessuna di queste aziende ha ancora presentato i risultati degli studi clinici di Fase 3 dei loro vaccini sperimentali COVID-19, che sono in corso al di fuori della Cina.