Iva Zanicchi, il fratello morto di Covid: “Colpito in maniera devastante”

Il grande dolore della cantante Iva Zanicchi, il fratello Antonio è morto di Covid: “Colpito in maniera devastante”.

Esattamente una settimana fa, è morto Antonio, il fratello minore di Iva Zanicchi che aveva contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa cantante, con un messaggio pubblicato attraverso i profili social. Un lutto che sicuramente fa male e che è arrivato appena qualche giorno dopo le dimissioni della cantante dall’ospedale dove era ricoverata.

Tra Iva e Antonio Zanicchi la differenza è di solo tre anni, ma lei nel suo messaggio di addio ha scritto “Ti ho amato come un figlio”. Un rapporto davvero importante quello tra la cantante e suo fratello. La speranza della donna era che il fratello recuperasse nonostante le gravi condizioni di salute.

Dolore di Iva Zanicchi per la morte del fratello

Purtroppo così non è stato, anche perché l’uomo aveva anche patologie pregresse e in particolare era cardiopatico. La donna aveva però sperato fino all’ultimo e aveva anche lanciato una richiesta dopo le sue dimissioni: “Voglio dare il mio plasma, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico”. Non è riuscita a farlo, anche perché il fratello è morto poco dopo quel suo annuncio.

In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, Iva Zanicchi torna adesso sul decesso del fratello e spiega che questi ha avuto davvero delle giornate di sofferenza atroce. “Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante” – ha sottolineato – “Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”.