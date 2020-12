GF Vip, svelati i nomi dei 6 nuovi inquilini della Casa

Alfonso Signorini ha svelato ufficialmente i nomi dei sei nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello VIP.

Non c’è mai tregua nella Casa del Grande Fratello VIP! A scuotere i rapporti e sbilanciare gli equilibri creatosi in questi mesi tra i conquilini, arriveranno sei nuovi concorrenti.

Leggi anche–> Marina La Rosa, chi è l’ex gatta morta del primo Grande Fratello

A rivelarlo ufficialmente, il fedele conduttore Alfonso Signorini che ha rivelato i nomi dei nuovi inquilini che passeranno le feste di Natale insieme agli altri.

I nuovi sei concorrenti del Grande Fratello VIP

I primi nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello sono stati svelati oggi sul settimanale Chi, proprio da Alfonso Signorini, conduttore irrefrenabile del programma. Nuove persone entreranno quindi nella Casa a scombinare equilibri e rapporti faticosamente costruiti, disfatti e rinati in questi mesi di convivenza.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci abbandona: “Torno da mio figlio”

I nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia saranno: Samantha De Grenet, che ha partecipato all’Isola dei Famosi, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, entrambi sotto i riflettori dopo Temptation Island, Filippo Nardi e Mario Ermito, che è stato concorrente del GF nel 2011 e di Tale e Quale Show.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis vittima di un terribile scherzo – VIDEO

La decisione di prolungare il programma fino a Febbraio 2021 e a costringere quindi i concorrenti a passare le vacanze di Natale insieme, aveva già messo a dura prova la determinazione e la salute mentale di molti degli inquilini della Casa. Tanto che Alfonso Signorini venerdì scorso era entrato nella Casa per rassicurare i vipponi, soprattutto quelli che hanno espresso il desiderio di andare via per passare le Feste con la famiglia. “Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e famigliari; ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta” queste le parole di Signorini a riguardo.

Come reagiranno ai nuovi arrivati? E quali saranno i nuovi rapporti e i nuovi equilibri che si andranno a creare nella casa più spiata d’Italia?