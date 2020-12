Festa no mask, centinaia i partecipanti: agenti aggrediti – VIDEO

Una festa no mask che ha visto la partecipazione di tantissime persone senza alcuna precauzione anti virus porta a degli scontro con la polizia.

La polizia sgomina una festa no mask del tutto illegale che ha visto la partecipazione di numerosissime persone. Erano in alcune centinaia i presenti, per lo più di giovane età, che si erano radunati a Birmingham, in Inghilterra, occupando i locali di un magazzino abbandonato nella zona di Digbeth.

Leggi anche –> Treviso, Carabinieri bloccano una megafesta: 120 persone ammassate in un locale

Nessuno di loro era intenzionato a rispettare l’obbligo sia di indossare la mascherina che di mantenere il distanziamento fisico tra individui. La cosa ha dato adito ad un potenziale quanto pericoloso cluster di contagio fino a quando non è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno indossato le loro tenute antisommossa allo scopo di disperdere i partecipanti della festa no mask illegale senza ulteriori difficoltà. Ma non sono mancati i soggetti facinorosi, che hanno reagito con violenza all’irruzione da parte delle forze dell’ordine. In particolare un gruppo di poliziotti si è ritrovato circondato da alcuni scalmanati, che hanno lanciato loro contro delle pietre e delle bottiglie di birra in vetro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Festa in casa finisce in tragedia: morta uccisa una ragazza di 20 anni

Festa no mask, agenti aggrediti dopo il blitz