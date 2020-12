Enrico Lucci è un noto giornalista ed è stato un’amatissima “Iena”. Tutto quello che sappiamo sul 56enne di Velletri.

Enrico Lucci è tra i giornalisti più amati e noti della televisione italiana ed è stato uno degli inviati più famosi delle Iene, in cui ormai lavora da anni.

Noto al pubblico per il suo modo di fare sempre ironico e al limite della presa in giro, sempre con grazia, nei numerosi servizi da lui ideati o che lo hanno visto protagonista.

Enrico Lucci, carriera e vita privata

Enrico Lucci è nato a Velletri il 17 febbraio 1956, dove si è laureato in Lettere con indirizzo in Storia Contemporanea, e dove ha lavorato per anni per il giornalismo locale. Ha fatto il suo ingresso per la prima volta nella televisione nazionale nel 1993 per Rai 3 e per qualche anno si è diviso tra Rai e Mediaset. Ha lavorato a vari programmi tra cui “Scirocco”, “Il Giro d’Italia”, “Feste e Vacanze”. Nel 1994 collabora al programma di Claudio Ferretti Anni azzurri.

Il 12 marzo 1993 si è iscritto tra i professionisti, all’Ordine dei Giornalisti della regione Lazio. Dal 5 giugno 2019 ha condotto sempre su Rai 2 “Realiti – Siamo tutti protagonisti” e dal 22 settembre 2019 fa parte del cast di “Quelli che il calcio”. Il suo addio alle Iene nel 2016 è stato molto triste e doloroso per i suoi colleghi, tanto che Ilary Blasi, conduttrice, ha dichiarato: “lasciatemi salutare un collega, ma soprattutto un amico, Enrico Lucci, che ha fatto parte de Le Iene per 20 anni e ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Noi ti aspettiamo qui, a braccia aperte e ti vogliamo bene”

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Lucci è piuttosto riservato e cerca di tenerla lontano dai riflettori. Nonostante quindi si sappia poco o niente, si sa che il giornalista è sposato con una donna di nome Diana e che insieme hanno avuto un figlio nel 2016.