Contagi oggi, neonata resta sola: madre e nonni muoiono in pochi giorni

Il virus stermina una intera famiglia tra cui anche una donna che ha appena partorito, arriva l’ennesima tragedia legata ai contagi oggi.

Una storia drammatica relativa ai contagi oggi riguarda una famiglia completamente spazzata via dalla pandemia. Il fatto è avvenuto a San Pietroburgo, popolosa città della Russia. Un intero nucleo ha perso la vita dopo un contagio di massa avvenuto tra le mura domestiche. Si è salvato solamente un neonato, venuto al mondo dalla madre attaccata ad un macchinario per la respirazione artificiale.

Alla fine però nemmeno lei ce l’ha fatta. La donna si chiamava Svetlana Sorochinskaya ed aveva 36 anni. I medici pensano che abbia contratto il virus dopo avere fatto visita al padre di 64 anni, reduce da una delicata operazione chirurgica al cuore. Questi è deceduto lo scorso 5 novembre, appena 8 giorni dopo essere tornato a casa dall’ospedale. Poco dopo la donna è dovuta andare a sua volta in reparto per partorire. Ma i dottori le hanno riscontrato la positività a seguito di un tampone obbligatorio, come imposto dalla prassi attualmente. Subito Svetlana è stata presa in cura in una struttura per malattie infettive. La sfortunata mamma lavorava come amministratrice di una clinica odontoiatrica e ha partorito la propria bambina che portava in corpo sei settimane prima della data prevista.

Contagi oggi, la bimba appena nata è sola

La piccola, nata prematura, ha ricevuto il nome di Kirey. Il papà era morto nei mesi scorsi ed aveva anche divorziato da lei. Poche ore dopo il parto, Svetlana è morta. E così anche sua madre Vera, che pure era finita con l’ammalarsi molto gravemente. Una cugina di Svetlana fornisce un racconto che la dice lunga sui problemi ed i drammi legati in tutto il mondo alla pandemia ed ai contagi oggi. “In ospedale non c’erano posti letto disponibili. La signora Vera ha dovuto mettersi sul pavimento in corridoio ed è deceduta dopo 10 giorni di ricovero. Kirey è rimasta da sola dopo appena poche ore dalla sua nascita.

La cugina di Svetlana denuncia: “Quell’uomo è un bugiardo approfittatore”

Questo fa di lei l’erede di due immobili a San Pietroburgo e non solo. E forse non a caso un uomo è spuntato fuori dal nulla, affermando di essere il vero padre della piccola, rimasta priva di mamma e nonni in un colpo solo. Lo sconosciuto sarà sottoposto a test del Dna. Nel frattempo una cugina della donna morta dopo avere partorito ha ricevuto la custodia della piccola. Inoltre lei stessa racconta che Svetlana in persona le aveva detto che quel personaggio è solo un mitomane e non risulterebbe essere il vero padre. Conosceva la 36enne solo per un rapporto di lavoro. Sarà il tribunale locale a decidere.

