Como, litiga con la moglie e sparisce di casa: per rabbia a piedi fino a Fano

Assurdo vicenda per un uomo di Como, litiga con la moglie e sparisce di casa: per rabbia cammina a piedi fino a Fano.

Oltre 400 km, circa 90 ore di camminata: questo dovrebbe essere bastato a un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Como, per smaltire la rabbia dopo un litigio con la moglie. La donna, preoccupata, si era anche prodigata nel denunciare la scomparsa del marito. Poi l’altra notte intorno alle 2 la paradossale soluzione del caso.

Si trattava con tutta evidenza di un allontanamento volontario, ma è evidente che questo sia stato quantomeno anomalo. L’uomo infatti è stato fermato dalla polizia mentre camminava sul bordo della strada. Fin qui, nulla di particolarmente anomalo. Non ci sarebbe anche nulla di strano nell’apprendere che l’uomo ha violato le disposizioni restrittive anti-Covid.

Da Como a Fano a piedi dopo la lite domestica

Quello che è davvero singolare è che pare che abbia camminato per giorni interi a piedi: una passeggiata di oltre 400 km, fino ad arrivare alle porte di Fano, dove è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. In sostanza, per circa quattro giorni l’uomo avrebbe camminato a piedi per smaltire la sua rabbia dopo un litigio con la moglie. Che pentita e preoccupata lo aspettava a casa, a oltre 400 km appunto dal luogo dove l’uomo sarebbe stato poi ritrovato.

Sebbene molto stanco e infreddolito, l’uomo è apparso lucido e ha spiegato che comunque non si era reso conto che fosse finito così a Sud. Nel frattempo, è stato portato in un hotel ed è stata avvertita la moglie, che il giorno dopo si è messa in macchina, direzione Fano. Arrivata sul posto, si è ricongiunta col marito, ma per lei c’è stata la doppia spiacevole sorpresa. L’uomo era stato multato per 400 euro, ma non solo. Ha dovuto anche pagare il conto dell’albergo.