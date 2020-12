Come sta Silvio Berlusconi, grande preoccupazione per le sue condizioni

News Berlusconi condizioni di salute: il leader di Forza Italia sottoposto a riposo assoluto per via del suo stato delicato: “Ha problemi cardiaci”.

Destano ansia le condizioni di Silvio Berlusconi. L’84enne imprenditore milanese è alle prese con una patologia cardiaca, come affermato dai medici che lo hanno in cura. Gli stessi specialisti gli hanno imposto riposo più totale, allo scopo di non affaticare ulteriormente il suo fisico, già provato nelle scorse settimane dal virus.

Leggi anche –> Silvio Berlusconi è grave: peggiorate le condizioni dell’ex premier

Ad inizio settembre Berlusconi era risultato positivo ed aveva vissuto giorni di grosse difficoltà, con anche una fase critica. Poi per fortuna era riuscito a riprendersi. Ora i dottori hanno detto all’ex presidente del Consiglio di stare a casa senza svolgere alcuna attività, come fatto sapere dall’avvocato Federico Cecconi che lo difende nel procedimento Ruby ter del quale si è celebrata una udienza nella giornata di lunedì 30 novembre 2020. Entrando più nel dettaglio, l’anziano fondatore di Forza Italia sarebbe affetto da fibrillazione atriale. E già in passato ci volle un intervento chirurgico delicato per risolvere alcune problematiche importanti al cuore. Nel giugno del 2016 si svolse proprio una operazione per sostituire una valvola aortica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Natale 2020, si alla messa anticipata ed impianti di sci chiusi

Berlusconi condizioni, l’iperattivismo recente lo ha affaticato

C’è una apposita equipe medica che monitora la situazione di Berlusconi a distanza. Nel corso del procedimento giudiziario in aula che vede l’ex premier indagato per alcune ipotesi di reato, il suo legale ha presentato i certificati che attestano il quadro clinico attuale molto delicato. Nei giorni precedenti si era avuto un miglioramento, ma ora è avvenuta una inversione di tendenza che desta preoccupazione. E che sarebbe legato ad una iperattività sconsigliata dai medici, ai quali Berlusconi non ha dato ascolto. Restando a riposo la situazione di gravità dovrebbe presto rientrare. Intanto lui stesso ha scelto di non avanzare alcuna richiesta di legittimo impedimento per quanto riguarda lo svolgimento dell’udienza in tribunale.

Leggi anche –> Berlusconi, la rivelazione di Zangrillo: “Ha temuto il peggio”