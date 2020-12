Chiara Francini, chi è il compagno Frederick Lundqvist: la loro storia

Chiara Francini, popolare attrice e conduttrice, è impegnata con l’imprenditore Frederick Lundqvist da molto tempo.

Chiara Francini è un’attrice versatile, conduttrice e scrittrice ed uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo, da anni è legata all’imprenditore svedese Frederick Lundqvist. Spesso è stato al centro dei racconti della compagna nel corso delle interviste rilasciate.

LEGGI ANCHE -> Chiara Francini, chi è l’attrice: età, foto, carriera e vita privata

LEGGI ANCHE -> Massimiliano Rosolino, chi è il nuotatore: età, foto, carriera

Dalla descrizione fornita dalla compagna Chiara Francini, Frederick Lundqvist sembra essere una persona schiva, che preferisce lasciare le luci della ribalta alla sua partner. L’attrice toscana è legata all’imprenditore dal 2005 e ha parlato di lui come di un uomo dall’intelligenza rara, che non riuscirebbe mai a circondarsi di persone prive di ambizione. Secondo quanto dichiarato dall’artista, gli uomini svedesi hanno una consapevolezza molto diversa della libertà della donna rispetto agli italiani e, a prova di questo, la Francini ha raccontato che il suo compagno non le chiama mai per sapere dove stia andando o con chi è.

LEGGI ANCHE -> Veronica Ojeda, chi è l’ex compagna di Diego Maradona

Chiara Francini e l’amore per Frederick Lundqvist

In occasione di eventi ufficiali, come il Galà Telethon o la Mostra del Cinema di Venezia, la coppia formata da Chiara Francini e Frederick Lundqvist si è presentata insieme sul red carpet. L’imprenditore svedese vive ancora nel suo Paese d’origine, dove gestisce la sua impresa di servizi di sicurezza, ma nonostante la distanza, i due sono molto uniti e sembrano avere un ottimo equilibrio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La Francini ha svelato di aver conosciuto Frederick Lundqvist quando lavorava in un’agenzia di comunicazione, ma non si conoscono altre informazioni circa le origini di questa coppia in quanto i due sono molto riservati. Lo svedese era un atleta professionista con cinque presenze in Nazionale prima di diventare un imprenditore.