Carl Brave, chi è la fidanzata Eleonora: tutto sulla loro storia

Era il 2018 quando Carl Brave rivelò di avere una storia con una ragazza di nome Eleonora. Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Carl Brave ha una fidanzata o vive la sua vita da single? Di ufficiale non c’è nulla. In realtà, in un’intervista rilasciata tempo fa a Rockit il noto rapper classe 1989 aveva rivelato di aver impiegato anni a dimenticare una ragazza, probabilmente uno dei suoi più grandi amori. Del resto, poco o nulla trapela dai social: sul suo profilo Instagram si alternano scatti con gli amici e delle sue performance artistiche, ma niente che lasci intravedere un romantico sentimento all’orizzonte. Eppure sembra proprio che il suo cuore batta per una lei.

Per chi batte il cuore di Carl Brave

Carl Brave è un artista abbastanza riservato per le questioni di vita privata, ma in un’intervista a Vanity Fair del novembre 2018 aveva reso nota la sua love story con una ragazza di nome Eleonora, di cui però sappiamo poco o nulla, a parte il fatto che spesso lo segue nelle sue trasferte in giro per il mondo. Non è dato sapere con certezza se la storia continui ancora oggi, ma fonti ben informate assicurano di sì. Lo stesso rapper ha rivelato che ha convissuto con una ragazza a Milano per due anni, prima di conoscere Eleonora. A proposito di quest’ultima nel maggio dello scorso anno ha detto: “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante”.

EDS