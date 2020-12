Borussia Mönchengladbach – Inter Champions: streaming precedenti

Il match tra Borussia Mönchengladbach e Inter è valido per la quinta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo aver agevolmente avuto la meglio in campionato del Sassuolo e rilanciato le sue ambizioni di classifica, con il secondo posto momentaneo alle spalle del Milan, l’Inter di Conte prosegue stasera nel suo compromesso percorso in Champions League. Di fronte, c’è la capolista del suo girone, il Borussia Mönchengladbach.

Con due punti appena in classifica, i nerazzurri devono vincere sia stasera che il prossimo match in casa con lo Shakhtar Donetsk, ma dando sempre uno sguardo alla classifica. Infatti, anche solo un eventuale pareggio tra Real Madrid e tedeschi del Borussia M., farebbe passare le prime due attualmente in classifica.

Precedenti di Borussia Mönchengladbach Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Borussia-Park tra i padroni di casa del Borussia Mönchengladbach e i nerazzurri dell’Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite e 472 del digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Tra queste due squadre i precedenti sono appena cinque, compreso il pareggio dell’andata. I primi quattro scontri diretti sono abbastanza datati, risalendo al 1971 e al 1979. Il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria nerazzurra (4-2), tre pareggi e una vittoria tedesca (2-3 a San Siro, anche se ottenuta dopo i tempi supplementari). La prima sfida in assoluto viene ricordata per la lattina in testa a Roberto Boninsegna, attaccante dell’Inter.

Borussia Mönchengladbach e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Rose e Conte stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku