Barbara D’Urso è zia: sua sorella Eleonora ha partorito – FOTO

Eleonora e Barbara D’Urso sono al settimo cielo: la prima è la sorella della celebre conduttrice tv Mediaset e ha dato alla luce la piccola Sofia.

Barbara D’Urso pubblica una bellissima immagine che riguarda sua sorella Eleonora D’Urso. Quest’ultima ha partorito nelle scorse ore la sua primogenita, chiamata Sofia. Per lei, il marito Michele Olmo ed il resto della famiglia è una notizia bellissima. E particolarmente felici sono anche tutti gli zii, tra i quali figura per l’appunto la celebre conduttrice televisiva di Mediaset.

Eleonora, tra fratelli e sorelli di sangue ed acquisiti, annovera i vari Barbara, Fabiana, Daniela, Alessandro e Riccardo. Con Barbara D’Urso sono figlie delle stesso padre ma hanno madri differenti. Il loro rapporto è splendido da sempre. E la 45enne Eleonora, di professione attrice, ha anche preso parte ai programmi della celebre sorellastra. Anche se le due amano definirsi sorelle a tutti gli effetti. E questo nonostante alcune incomprensioni accadute in passato, anche piuttosto recenti.

Barbara D’Urso, la sorella Eleonora ha partorito: “Sono zia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sei anni fa le due si sono allontanate, come dichiarò in passato proprio Barbara. Poi però è tornato il sereno, come dovrebbe sempre essere. Il loro padre si sposò prima con Wanda e poi con Vera, dopo la morte della prima. Dalla prima nacque Barbara nel 1957, dalla seconda Eleonora nel 1975. Ed ora ‘Lady Cologno’, nota ai più anche come ‘Carmelita‘ (il vero nome di Barbara è Maria Carmela, n.d.r.) è felicissima nel dare la notizia. “Ore 9,21….SOFIA, mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”. Lei è diventata zia ed è felicissima di esserlo. Nel frattempo continuano le soddisfazioni in ambito professionale per lei, che macina sempre ascolti su ascolti con i suoi programmi quotidiani e settimanali su Canale 5.

