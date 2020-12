Attentato Treviri, primo bilancio: 4 morti e 15 feriti

By

Tra le vittime dell’auto lanciata contro i pedoni a Treviri cʼè anche un bimbo di 9 mesi. Lʼuomo arrestato è “probabilmente un folle”.

E’ di 4 morti e 15 feriti (di cui almeno 4 molto gravi) il bilancio dell’attentato di Treviri, in Germania, dove un’auto ha investito un gruppo di persone in un’area pedonale di Treviri. A riferirlo è il ministro dell’Interno Roger Lewenz. La Polizia ha intanto sequestrato la vettura e arrestato il conducente, un 51enne tedesco, che ha ucciso una giovane donna di 25 anni, un uomo di 45 e una donna di 60, tutti di Treviri, oltre a un bimbo di appena nove mesi.

Gli investigatori al lavoro dopo la strage di Treviri

Come accennato, quattro feriti sono in condizioni molto gravi, 5 in condizioni serie, 6 lievemente ferite e ci sono decine di persone traumatizzate. Un testimone ha raccontato di aver visto l’auto sfrecciare ad alta velocità travolgendo i pedoni nell’area adibita tradizionalmente ai mercatini di Natale (quest’anno cancellati causa Covid).

Il 51enne che ha investito la folla, alcolizzato ma senza precedenti penali e proveniente dalla regione, deve rispondere dell’accusa di omicidio e lesioni aggravate e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica, ha fatto sapere il capo della Procura locale in conferenza stampa, precisando che “non abbiamo alcun indizio per pensare a un motivo politico, terroristico o religioso”, ha affermato. “È il giorno più nero per Treviri dalla seconda guerra mondiale” ha dichiarato il sindaco della città Wolfram Leibe. “Quello che è successo a Treviri è un fatto scioccante” gli ha fatto eco su Twitter Steffen Seibert, portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel. Le indagini vanno avanti.

