Atalanta – Midtjylland Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Atalanta e Midtjylland è valido per la quinta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue l’andamento altalenante di questa stagione dell’Atalanta, ben rappresentato dalla doppia sfida in Champions League contro il Liverpool: dopo aver perso in casa per cinque a zero, i bergamaschi hanno infatti compiuto l’impresa all’Anfield Road, la settimana scorsa. Oggi ospitano la Midtjylland, per provare a strappare il pass per gli ottavi.

In mezzo, nell’anticipo di sabato sera, la Dea ha subito un sorprendente due a zero in casa contro l’Hellas Verona. I danesi sono una società con un ventennio di storia, nata dalla fusione tra l’Ikast FS e l’Herning Fremad. Si tratta dei campioni in carica nel campionato danese, vinto per tre volte. Per loro è la prima volta nella fase a gironi di Champions.

Precedenti di Atalanta Midtjylland e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al al Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e i danesi del Midtjylland sarà visibile in diretta e solo su Sky sui canali Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Si potrà vedere anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Sfida inedita tra queste due squadre, se si fa eccezione per la larga vittoria dell’Atalanta all’andata. Le due formazioni hanno appena due precedenti a testa contro team dei Paesi a cui appartengono le formazioni sfidanti. Il Midtjylland ha perso due volte con il Napoli nell’Europa League 2015/16, l’Atalanta venne invece eliminata ai rigori contro il Copenhagen nel 2018, quando si giocava l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League.

Atalanta e Midtjylland, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Priske stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.