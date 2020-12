Antonio Logli, nuova lettera dal carcere rivolta a Roberta Ragusa

Inviata da Antonio Logli alla trasmissione Pomeriggio 5 una nuova lettera dal carcere rivolta a Roberta Ragusa.

Nuova lettera appello a firma Antonio Logli, l’uomo in carcere per la scomparsa e morte di Roberta Ragusa, la giovane donna che sparì nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, in provincia di Pisa. Dopo aver scritto al settimanale ‘Giallo’, stavolta l’uomo condannato a 20 anni per omicidio e occultamento di cadavere sceglie la tv.

Leggi anche -> Roberta Ragusa, Logli scrive: “Torna a casa, ti aspettiamo”

Scrive infatti alla trasmissione Pomeriggio 5, in onda su Canale 5, rivolgendosi direttamente alla conduttrice Barbara D’Urso: “Grazie per dare ascolto alla mia voce. Come saprai, il mio tempo si è fermato con l’ingresso in carcere nel luglio 2019”, scrive l’uomo nell’incipit della sua lettera.

Leggi anche -> Roberta Ragusa, parla la figlia Alessia Logli: “Non posso più rimanere lì”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roberta Ragusa, per Antonio Logli si è allontanata di sua volontà

Ma il reale destinatario della lettera è proprio la moglie, Roberta Ragusa. L’uomo, come noto, ha un’altra compagna, Sara Calzolaio, e ha manifestato il desiderio di sposarla. D’altro canto, se davvero fosse innocente come si proclama, il ritorno della moglie lo scagionerebbe dalle gravi accuse. “Continuano a ripetere che sono un assassino, ma io ho fatto mille appelli perché Roberta torni a casa”, sono le parole dell’uomo in carcere per omicidio.

Nella lettera, Antonio Logli continua dunque a professarsi innocente, sostiene la tesi dell’allontanamento volontario e chiede di fatto alla donna di tornare e di farlo oltre che per lui per i figli. “Manca a tutti noi, soprattutto ai nostri figli Daniele e Alessia” – sostiene l’ex marito di Roberta Ragusa – “Se lei tornasse, le cose si sistemerebbero per tutti quanti. Mi appello al tuo pubblico. Spero che Roberta possa sentire questo grido di dolore, io sono innocente”.