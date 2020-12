Anticipazioni Uomini e Donne, 1 dicembre: tutti vogliono Gemma Galgani

By

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del dating show “Uomini e Donne”, ecco le anticipazioni.

Il dating show di Maria De Filippi continua. Le anticipazioni della puntata di oggi, 1 dicembre 2020, ci raccontano le peripezie sentimentali di Gemma Galgani. Pare che la dama di Torino riuscirà a rubare Maurizio a Valentina Dartavilla Lupi. Oggi, infatti, racconterà di aver passato una bellissima serata con il 50enne, aggiungendo di avergli donato una bottiglia di vino chiamata “passerina”. Un gesto che, come c’era da aspettarsi, scatenerà i doppi sensi di Tina Cipollari. In studio Gemma racconterà di aver dedicato a Maurizio anche un balletto, filmato con il suo cellulare, e di aver provato a baciarlo. Gemma riuscirà alla fine a baciare Maurizio, e si mostrerà molto soddisfatta. La reazione di Valentina sarà però indiscutibile: la ragazza deciderà di chiudere all’istante la sua conoscenza con Maurizio, sottolineando di provare ribrezzo per l’uomo. Il motivo? Dopo aver baciato lei, Maurizio ha trovato la stessa intimità anche con Gemma, che però potrebbe essere sua madre.

Uomini e Donne, tutti vogliono Gemma Galgani

Non ci si spiega come, ma il parterre di Gemma Galgani a Uomini e Donne continua ad essere ricco di corteggiatori. Oltre a Maurizio, che dopo la rottura con Valentina continuerà a frequentare solo Gemma, oggi anche Biagio deciderà di finire la conoscenza con Sabina e continuare solo con la Galgani.

Oggi a Uomini e Donne si parlerà anche di Gianluca De Matteis, ancora in bilico tra Dalila e Marianna. Il 30enne prenderà in giro Armando Incarnato, portandogli via Marianna ma continuando a uscire anche con Dalila. Il tronista sembra però ancora molto lontano dal poter scegliere la ragazza dei suoi sogni, e la scelta potrebbe slittare al 2021.