Anticipazioni speciale Matrimonio a Prima Vista: scoppiate tutte le coppie

Sono scoppiate tutte le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2020: tutte le storie raccontante nella puntata speciale di oggi.

Andrà in onda stasera, martedì 1 dicembre, l’ultima puntata speciale di Matrimonio a Prima Vista 2020, durante la quale tutte le coppie si confronteranno davanti agli esperti. L’appuntamento è, come sempre, in prima serata su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre. La puntata è già disponibile su Dplay plus per gli abbonati, per cui possiamo già fare qualche spoiler.

Matrimonio a Prima Vista 2020, tutte le coppie finite malissimo

In studio arriveranno in quattro: Nicole non vorrà nemmeno l’ex marito Andrea e Sitara, l’ex di Gianluca con cui Andrea si è messo dopo la fine del docureality. La situazione è critica anche per Luca e Giorgia: la coppia è scoppiata all’improvviso, nonostante fosse quella che appariva più solida di tutte durante il programma. Mancherà anche Gianluca, che si trova in Danimarca per motivi di lavoro, ma che parteciperà alla puntata speciale inviando un videoclip.

Luca spiegherà perché non ha voluto vedere Giorgia la scorsa volta, dopo aver deciso di non andare avanti nel matrimonio. Arriveranno anche le repliche della ex moglie che, a detta di Luca, ha già iniziato a frequentare un altro uomo. Verrà annunciata anche la fine dell’amore fra Andrea e Sitara: lo dirò lo stesso Ghiselli dopo che verrà mostrato un videoclip della coppia impegnata in atteggiamenti intimi e romantici. I due rispondono anche alle accuse di Nicole, che come abbiamo detto prima non è andata in studio proprio per non dover vederli e contrattaccano. Ma ci sarà un colpo di scena: alla fine Nicole arriverà da sola, annunciando di avere un nuovo fidanzato esterno al programma.