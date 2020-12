Anna Falchi, chi è l’ex fidanzato Denny Montesi: perché è finita

Anna Falchi è stata legata per anni a Denny Montesi, con il quale ha dato alla luce la figlia Alyssa. Vediamo com’è finita la loro relazione.

La bellissima Anna Falchi è stata legata dal 2008 al 2010 all’imprenditore originario di Rimini Denny Montesi, con il quale ha avuto la figlia Alyssa proprio nel 2010. Appassionato motociclista sin da giovanissimo, Montesi è quasi arrivato al professionismo, salvo poi dedicarsi al mondo dello show-biz.

Denny Montesi è un noto imprenditore, tra i principali del “regno della notte”, l’uomo è infatti il proprietario di diversi locali di successo, tra cui ristoranti e discoteche. In seguito ha fondato due società di pubblicità, comunicazione e intrattenimento e una società di servizi nautici e aeronautici. Negli ultimi anni, invece, ha iniziato a produrre energia da fonti rinnovabili, dedicandosi in particolare al fotovoltaico, all’eolico e alle biomasse. E’ stato legato per due anni alla bellissima showgirl Anna Falchi, con la quale ha avuto la figlia Alyssa nel 2010. In seguito si è legato brevemente con la ex tronista di “Uomini e Donne“, Giulia Montanarini.

Anna Falchi, la fine della relazione con Denny Montesi

Anna Falchi, ad un mese dalla nascita della figlia Alyssa, aveva annunciato la fine della relazione con Denny Montesi. “Tra me e il padre di mia figlia le cose vanno malissimo: il nostro rapporto è interrotto. Abbiamo modi e stili di vita incompatibili“, aveva dichiarato la showgirl. I due sembrano essere profondamente diversi e incapaci di trovare un equilibrio tra loro: “Io e Denny litighiamo continuamente e su tutto. Abbiamo modi di pensare diversi e stili di vita diversi. C’è proprio incompatibilità“.

Nonostante la showgirl fosse preoccupata per la figlia Alyssa, aveva detto che: “L’unica cosa che mi consola è che la bambina è ancora troppo piccola per capire. E comunque quel che è certo è che Denny come padre c’è e ci sarà sempre, non gli impedirò mai di vederla“. I due ad oggi sembrano essere in rapporti più che civili, tanto da essere entrambi protagonisti di uno scherzo de “Le Iene” che andrà in onda stasera 1 dicembre. La Falchi sarà la vittima dello scherzo organizzato dalla trasmissione, con la complicità del suo ex compagno.